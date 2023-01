Fuori dal coro, aggressione choc alla troupe: "Vammi a prendere la pistola"

24 gennaio 2023 a

a

a

"Non mi riprendere o ti uccido", "cancella il video", "vammi a prendere la pistola". Minuti di terrore per una troupe di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Gli inviati della trasmissione Mediaset stavano girando un servizio a Castelvolturno, in provincia di Caserta, che andrà in onda martedì 24 gennaio dalle 21.20, quando hanno subito l'aggressione di alcune persone che non volevano essere riprese, finendo in ospedale. Sull'account Twitter della trasmissione sono stati alcuni istanti del servizio che mostrano un uomo visibilmente alterato che colpisce e minaccia gli inviati di Fuori dal coro. A lanciare l'anteprima è stato Francesco Vecchi a Mattino 5 con un collegamento con Mario Giordano. Secondo quanto ricostruito, la troupe stava lavorando su un servizio sui beni confiscati alla mafia tornati in mano alla criminalità.

Il nostro giornalista @AndreaRuberto7 e gli operatori sono stati aggrediti con calci e pugni mentre indagavano sui beni confiscati alla camorra nel Casertano. Stasera a #Fuoridalcoro il racconto in esclusiva.



Vi aspettiamo alle 21,25 su #Rete4 e in streaming su @MedInfinityIT pic.twitter.com/zRNNhShyxy — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2023

"Quando lo Stato vince bisogna essere contenti ma lo Stato deve vincere tutti i giorni", ha commentato Giordano partendo da un riferimento alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. "Siamo andati a vedere i beni confiscati dalla mafia negli ultimi 30 anni, 36mila, e uno su due sono inutilizzati e molti di questi sono tornati nelle mani della criminalità", dice il giornalista a Mattino 5. "Perché lo Stato che sa vincere arrestando Messina Denaro poi lascia che i beni ritornino nelle mani della criminalità? Per me è inaccettabile ed è inaccettabile il fatto che venga tollerata come una cosa normale, per noi non è normale che dei giornalisti vengano aggrediti in questo modo", conclude Giordano. Il servizio girato a Castelvolturno andrà in onda questa sera in prima serata a Fuori dal coro.