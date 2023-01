Fuori dal coro, Mario Giordano furioso contro la riforma Cartabia

10 gennaio 2023 a

"Fuori dal coro" inizia puntuale e subito parte l'invettiva di Mario Giordano. Questa volta nel mirino c'è il far west dell'Italia dove tutto lascia intendere che chi delinque alla fine la fa sempre franca. Come di consueto, il conduttore è una furia e se la prende con i tifosi violenti in autostrada, con chi è andato a imbrattare il Palazzo del Senato e soprattutto con la riforma Cartabia in vigore dallo scorso 1 gennaio. Secondo la riforma Cartabia, infatti, non è più possibile arrestare un ladro colto in flagrante. Bisognerà prima presentare regolare denuncia alle autorità competenti.

Italia senza regole: ora non si possono fermare neanche i ladri



"Diciamo sempre che qualcosa deve cambiare - ha detto Giordano - Ed effettivamente dal 1° gennaio qualcosa è cambiato. Ma in peggio. Dal primo gennaio è entrata in vigore una nuiova rifprma in base alla quale non è più possibile arrestare i ladri neppure se sono colti sul fatto menter rubano. E' entrata in vogre la riforma Cartabia, il precedente minstro della Giustizia