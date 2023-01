Fuori dal coro, Mario Giordano esplode: "I geni della supertassa", con chi ce l'ha

17 gennaio 2023 a

a

a

Ci mancava la supertassa sulla casa. Mai le urla di Mario Giordano sono state così giustificate come nell'apertura della puntata di martedì 17 gennaio di Fuori dal coro, il talk di Rete 4. Il conduttore inizia il consueto "dialogo" con Donato dal caro-vita: "Qui aumenta tutto, la benzina, le bollette, pane, latte, verdura... Da domani si dovranno pagare di più anche le badanti, E questi geni che si inventano? La stangata sulla casa!" sbotta Giordano prima di lanciare il balletto sulle note di Inflazionescion, parafrasando lo Svalutescion di Adrian Celentano.

Il riferimento è alla nuova direttiva europea per l'efficientamento energetico che prevede norme stringenti che impongono a chiunque abbia un immobile la ristrutturazione entro il 2027 per rendere gli alloggi efficienti da un punto di vista energetico. In caso contrario non potranno vendere o affittare le case di loro proprietà.

Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro



Siamo in onda su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/NtZ7CFLJFR — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 17, 2023

Giordano ricorda che in Italia i proprietari di case non sono i grandi gruppi industriali ma pensionati e lavoratori che oltre a dover pagare le tasse sugli immobili, la famigerata Imu, devono affrontare gli aumenti vertiginosi di benzina, spesa, forniture energetiche. Senza contare un problema che sta particolarmente a cuore di Giordano, ossia le occupazioni abusive di appartamenti. E cosa fanno i geni dell'Unione europea? Mettono una nuova supertassa.