Neve e maltempo, scuole chiuse in Lazio, Abruzzo e Umbria: ecco dove

Italia nella morsa del maltempo. Per oggi, lunedì 23 gennaio, è stata diramata allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Marche, allerta gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Campania e Basilicata. Neve anche a bassa quota e fiumi osservati speciali: ecco la situazione.

Nel Lazio scuole di ogni ordine e grado chiuse oggi a Rieti a causa della nevicata che ha interessato la città nella notte. A comunicarlo su Fcaebook il sindaco, Daniele Sinibaldi. Attivi fin dalle prime ore di questa mattina sulle strade del territorio con gli operatori del Magazzino comunale, di ASM e della Protezione Civile. Nelle Marche nella zona di Senigallia (Ancona), colpita dall'alluvione dei fiumi Misa e Nevola lo scorso settembre, a causa delle intense piogge, "tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza, l'innalzamento continua costante". Il Comune fa sapere che l'ondata di piena del Misa è prevista per le 11 e ha predisposto la chiusura degli uffici e delle attività commerciali, raccomandando di evitare gli spostamenti e di salire ai piani alti.

In Abruzzo scuole chiuse nel territorio comunale dell’Aquila a causa della nevicata che sta interessando la città e del peggioramento previsto per le prossime ore. Al momento sono in azione 12 mezzi del Comune con l’ausilio di 13 ditte private per ripristinare la viabilità. L’invito è a mettersi in macchina solo se strettamente necessario. In Toscana ancora maltempo: fino al primo pomeriggio di oggi si avranno nevicate sparse di debole o moderata intensità sui rilievi a quote collinari (oltre 400 metri), più insistenti sulle zone appenniniche. Ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana è intervenuto nel comune di Marradi (Firenze) per alcuni di escursionisti in difficoltà. In Friuli Venezia Giulia la Protezione Civile prevede fino alle 15 di oggi soffierà sulla costa Bora forte, specie a Trieste e sul Carso, dove le raffiche supereranno i 100 km orari, forse anche i 120. Sui monti, oltre i 1.500 metri di quota, soffierà vento da nord-est forte e, in concomitanza con la neve prevista, si avranno condizioni di bufera.

In Umbria scuole chiuse a Norcia, Cascia e Spoleto a causa dell'abbondante nevicata che non accenna ad attenuarsi e della quantità di neve depositatasi sulle strade dalle prime ore della mattinata. Nevica da stamattina su tutto il territorio provinciale di Terni. La Provincia fa sapere che le maggiori criticità si riscontrano nelle aree a quote più alte, in particolare nell’Alto orvietano, in Valnerina, Valserra e zone di Stroncone. Diversi comuni hanno chiuso le scuole. Fra questi Montecastrilli, Amelia, Avigliano Umbro, Montecchio, Montegabbione e Montefranco.