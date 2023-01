Dove è prevista la neve, il ciclone travolge l'Italia: le zone più a rischio

21 gennaio 2023 a

Il maltempo è piombato sull’Italia. Temperature rigide, vento e neve a bassa quota. La situazione meteo non lascia spazio a dubbi: un intenso vortice di bassa pressione ha portato l’inverno su tutta la Penisola e anche dove il sole fa capolino, si avvertirà forte la presenza del freddo, con massime sotto le medie. Il sito www.meteogiuliacci.it offre maggiori dettagli: “Le correnti gelide stanno progressivamente affluendo sull'Italia, spingendo verso il basso la colonnina di mercurio dei termometri”.

"Per quanto farà freddo". Ecco il ciclone Thor: il peggio deve arrivare

E per i prossimi giorni? “Il fine settimana, così come la prima parte della nuova sarà decisamente fredda per tutti. Tra l'altro, con la sensazione di freddo accentuata dai venti forti che spazzeranno gran parte della Penisola” assicura il portale meteo. Le previsioni annunciano “nuove nevicate, in alcuni casi anche a quote molto basse”.