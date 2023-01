Ondata di gelo in Italia: prima la botta artica poi Thor, il ciclone bomba

20 gennaio 2023 a

Ecco la botta di gelo con il freddo che, adesso, avvolge l'Italia intera. "Le correnti gelide stanno progressivamente affluendo sull'Italia, spingendo verso il basso la colonnina di mercurio dei termometri, ed entro venerdì avvolgeranno tutta la Penisola" fa sapere il colonnello Giuliacci. Tra venerdì e domenica le massime rimarranno al di sotto di 10 gradi e, in diverse regioni del Nord faticheranno ad allontanarsi dagli 0 gradi, con gelate diffuse.

Il Belpaese dovrà anche barcamenarsi tra la pioggia con il cliclon Thor che nel weekend si abbatterà in Italia e porterà non solo tanta acqua ma anche tempeste e nuova neve. "Marche, Abruzzo e Molise fino a quote molto basse, e in alcuni momenti si spingeranno addirittura fin lungo le coste; più giù la neve imbiancherà anche le zone interne del Sud, e in particolare Campania e Baislicata".

Insomma sarà tutt'altro che un weekend tranquillo. Già nelle ultime ore, dopo aver attraversato il cuore del Vecchio Continente, freddissime correnti si stanno riversando quasi alla stregua di un proiettile nel bacino del Mediterraneo.