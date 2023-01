Meteo choc, neve anche a basse quote. Sull'Italia si abbatte l'inverno gelido

19 gennaio 2023 a

Arriva il tanto atteso inverno in Italia, per mezzo di una vasta saccatura di origine artica in lenta espansione verso il cuore del mar Mediterraneo, al cui interno si muovono, uno dopo l’altro, una serie di veloci sistemi perturbati. Uno di questi impulsi (la perturbazione n.8), associato ad una circolazione ciclonica in spostamento dal mar Ligure al Tirreno, sta transitando sulle nostre regioni e contribuirà ad aprire la strada alle correnti fredde che si propagheranno fino alle regioni meridionali. Ne conseguirà un generale e sensibile calo termico in tutto il Paese, con il rischio di neve fino in pianura al Nord e fino a quote collinari al Centro.

Fra venerdì e il fine settimana altre due perturbazioni nord atlantiche raggiungeranno il Mediterraneo andando a portare precipitazioni al Sud, sulle Isole e nel settore del medio Adriatico - affermano i meteorologi di Meteo Expert -, con neve a quote molto basse. Questi nuovi impulsi contribuiranno ad alimentare la circolazione ciclonica che, il tal modo, continuerà a insistere in corrispondenza dell’Italia probabilmente fino a metà della prossima settimana, mantenendo un clima pienamente invernale.

Previsioni per oggi 19 gennaio. Nel corso della giornata tendenza a schiarite all’estremo Nord-Ovest, prevalenza di nuvole su tutte le altre regioni con qualche temporanea apertura possibile sul medio e basso Adriatico, al mattino anche sullo Ionio. Al Nord-Est, nel sud della Lombardia e in Emilia Romagna deboli precipitazioni sparse, localmente nevose fino a quote di pianura. Locali precipitazioni, per lo più deboli ma con neve fino a quote molto basse (300-600 metri) anche su Levante ligure, Toscana, nord delle Marche, Umbria e alto Lazio. Fenomeni sparsi anche nel resto del settore tirrenico e nell’ovest delle Isole con possibili isolati rovesci o temporali lungo le coste nell’ovest della Sardegna, nella bassa Toscana, nel basso Lazio, in Campania e Calabria; nelle rispettive zone interne possibile neve, fino ai 900-1200 metri in Appennino, 500-600 metri in Sardegna.

Temperature in generale diminuzione, eccetto possibili rialzi delle massime sulle pianure del Nordovest; valori sotto la media al Nord-Est, parte del Centro e in Sardegna, intorno alla media altrove. Venti moderati settentrionali nelle valli alpine e in Liguria, di Bora sull’alto Adriatico, fino a tesi o forti di Maestrale sulla Sardegna, da deboli a moderati da ovest o sud-ovest negli altri settori. Mari: poco mosso sotto costa il medio Adriatico, da mossi a molto mossi gli altri mari, fino ad agitati il Tirreno, il Mare e il Canale di Sardegna.

Previsioni per domani, venerdì 20 gennaio. Prevarrà un tempo soleggiato al Nordovest e nelle Alpi centrali. Parziali schiarite nel corso della giornata anche lungo le coste toscane, al mattino anche in Puglia. Nel resto d’Italia prevarranno nel complesso le nuvole, in lenta attenuazione in giornata al Nordest, in progressiva intensificazione, invece, nelle Isole e, nel pomeriggio, al Sud. Al mattino qualche fiocco di neve possibile fino a quote di pianura in Emilia Romagna; locali e deboli precipitazioni sul basso Tirreno; in Sardegna fenomeni anche moderati o locali rovesci con neve a 500-700 metri; precipitazioni in arrivo da ovest anche in Sicilia. Tra pomeriggio e sera peggiora rapidamente in Sicilia e al Sud, con precipitazioni diffuse, possibili rovesci o temporali sull’isola, sul basso Tirreno e alto Ionio e neve con quota in calo in serata fino ai 600-1000 metri; peggiora anche nel basso Lazio e sul medio Adriatico con piogge e nevicate a quote collinari nell’entroterra, fino a sfiorare le coste nelle Marche; tende invece a migliorare in Emilia. Temperature per lo più in ulteriore calo, con clima invernale. Ventoso per venti di Bora sull’alto Adriatico, di Tramontana in Liguria, da nord o di Maestrale in Sardegna e da sudovest tra Calabria e Sicilia. In serata Bora in estensione al medio Adriatico e venti in intensificazione anche nel resto del Sud. Mari: localmente poco mossi medio e basso Adriatico; da mossi a molto mossi gli altri bacini, fino ad agitati Mare di Sardegna, Tirreno sud-occidentale e canali delle Isole.

Previsioni per sabato 21 gennaio. Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, da poco a parzialmente nuvoloso anche al Nordest con nubi in aumento nella seconda parte della giornata. Qualche temporanea schiarita ampia possibile anche nel sudest della Sardegna e nel sud della Sicilia. Molte nuvole altrove, con precipitazioni sparse, per lo più deboli sulle regioni centrali adriatiche, nevose a quote molto basse nell’immediato entroterra e localmente anche in costa, specie nelle Marche e verso sera. Locali precipitazioni anche sul basso Tirreno con qualche rovescio in Calabria e quota neve nelle zone interne appenniniche oltre i 600-900 metri. Al mattino qualche pioggia isolata anche nel nordest e sudovest della Sardegna. In serata peggiora anche su Romagna e sud della Sicilia. Giornata con clima freddo in tutta l’Italia e temperature in ulteriore calo specie nel versante adriatico e al Sud. Ventoso per venti settentrionali nelle Alpi, al Centrosud e su tutti i mari. Mari quasi ovunque molto mossi, fino ad agitati medio Adriatico, mari meridionali e delle Isole.