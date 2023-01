Vortice polare a gennaio, quanto durerà il freddo

Giada Oricchio 18 gennaio 2023 a

Inverno alla riscossa. Dopo un autunno estremamente mite e un inizio di stagione con temperature anomale, il freddo ha raggiunto l’Italia. Ma quanto durerà? Il sito “meteogiuliacci.it” riporta che “ci sarà una moderata fase fredda, piuttosto lunga”.

Scendendo nel dettaglio, giovedì e venerdì sono due brutte giornate nelle regioni tirreniche, su Sicilia e Sardegna, tempo variabile sulle zone adriatiche, freddo in intensificazione, ventilazione molto forte. Confermata neve fino in pianura sul tratto autostradale emiliano che scorre in prossimità dell’Appennino, in particolare per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, mentre il Mediterraneo, dal canto suo, riuscirà a mettere in moto una depressione che coinvolgerà progressivamente anche i settori centro-orientali. E da fine settimana in poi? “Inizierà ad affluire aria artica e le temperature cominceranno a calare in tutta Italia – si legge sul sito di previsioni meteo -. L’ingresso del freddo (estremamente acuto in quota) innescherà lo sviluppo di un vortice ciclonico secondario”.

Tuttavia, l’esatto posizionamento è incerto e questo rende non determinabile la distribuzione e l’entità delle precipitazioni future. Previsto un ulteriore calo delle temperature.