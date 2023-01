Striscia La Notizia, Valerio Staffelli aggredito dalla parrucchiera cinese

17 gennaio 2023 a

Valerio Staffelli e la sua complice sono stati aggrediti durante il servizio di "Striscia La Notizia" andato in onda lunedì 16 gennaio su Canale 5. Questa volta Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno spedito la troupe in giro per Milano a scovare i cosiddetti furbetti dello scontrino all'interno dei saloni di bellezza. E così Staffelli ha iniziato a setacciare i negozi. All'inizio le cose non andavano neanche male come sottolineato dallo stesso inviato di "Striscia": "Come avete visto qualcuno lo scontrino lo fa ma altri amano il nero".

La situazione s'è fatta, invece, molto più delicata quando i giornalisti di Canale 5 sono entrati in un salone di bellezza gestito da cinesi. La complice di Staffelli se l'è vista brutta quando la proprietaria del salone di bellezza l'ha aggredita dopo le sue lamentele per il mancato scontrino. "Perché l'ha aggredita? - ha chiesto Staffelli sotto l'occhio delle telecamere - Non si può fare. Questa qui è violenza". Poi Staffelli ha proseguito mettendo in guardia la commerciante: "E' importante essere in linea con le norme dello Stato - ha aggiunto Staffelli - Lo scontrino va fatto per tanti motivi, mi raccomando. Soprattutto è importante essere in linea con i vostri concorrenti altrimenti si tratta, come detto tante volte, di concorrenza sleale".