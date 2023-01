Matteo Messina Denaro sui media esteri: la notizia fa il giro del mondo

Sullo stesso argomento: Ha provato a scappare poi la resa: cosa ha detto ai carabinieri

16 gennaio 2023 a

a

a

L'arresto di Matteo Messina Denaro fa il giro del mondo. La notizia è rimbalzata sui media internazionali, in cima alle home page del britannico Guardian come dell'americana Cnn: "Arrestato in Sicilia il boss mafioso Matteo Messina Denaro", scrive il sito del colosso dei media Usa. Anche El Pais mette la notiza al centro con una foto dove i carabinieri mostrano l'identikit: "Arrestato Matteo Messina, il boss mafioso più ricercato d'Italia" è il titolo.

Matteo Messina Denaro, come è oggi: la foto storica dell'arresto

Meno spazio, ma comunque al centro della home page, il francese Le Monde racconta ai suoi lettori: "Matteo Messina Denaro, da trent'anni il mafioso più ricercato d'Italia, arrestato in Sicilia. Considerato uno dei capi di Cosa Nostra, la mafia siciliana; è stato arrestato dai carabinieri in "una struttura sanitaria" a Palermo. Era latitante dal 1993". Il tedesco Der Spiegel riassume: "È considerato il padrino supremo di Cosa Nostra e si dice che sia in parte responsabile degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ora i carabinieri hanno arrestato Matteo Messina Denaro".