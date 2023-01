Meteo, arriva la neve in tutta Italia. Giuliacci: svolta artica, ecco quando

12 gennaio 2023 a

Neve in arrivo su tutta Italia. L'inverno cambia marcia grazie a un'irruzione di freddo dal Circolo polare artico. A rendere conto delle ultime previsioni e tendenze è il colonnello Mario Giuliacci che in un articolo pubblicato sul suo sito indica tempi e modi della svolta climatica. Alla base delle previsioni ci sono le evoluzioni del Vortice Polare (VP) soprattutto nelle quote stratosferiche (VPS), ciclone di aria fredda tipico della stagione invernale. Ebbene, l'arrivo del freddo artico dall’Est della Groenlandia è più vicino dal momento che "il nucleo di aria gelida polare si porterà a ridosso delle Alpi il 18 gennaio" ma la parte più intensa arriverà tra il 20 e il 22 gennaio.

Il gelo è pronto a strangolare l'Italia: irrompe il Vertice Polare

Il vortice polare potrebbe portare con sé diverse precipitazioni, piogge e soprattutto neve. Ma dove e quando sono attese le nevicate più significative? Innanzitutto "sono previste tra 17 e 20 gennaio anche se il freddo gelido invece durerà fino al 22 gennaio circa - si legge su meteogiuliacci.it - Le nevicate dapprima interesseranno le Alpi, poi anche l’Appennino centro settentrionale, infine anche le regioni meridionali". A imbiancarsi saranno territori fino fondovalle sulle Alpi, fino 400-500 metri sull’appennino centro-settentrionale, intorno gli 600-800 mentri sui rilievi del Sud e delle Isole. La quantità prevista fa pensare ad accumuli nevosi di "25-50 cm sulle Alpi, 15-25 sulle regioni centrosettentrionali, 10-15 cm sulle regioni meridionali e sulle Isole". Insomma, fiocchi dalle Alpi alla Sicilia? La tendenza è questa ma va ricordato che la neve è un fenomeno molto difficile da prevedere per il delicato equilibrio atmosferico che lo causa e bisognerà aspettare ancora qualche giorno per confermare le tendenze viste oggi.