Migranti, richiesta choc del sindaco di Lampedusa a Piantedosi: "Risarciteci per danni morali"

09 gennaio 2023 a

a

a

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, incontra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e ne approfitta per chiedere un risarcimento per danni morali in favore dell'isola che amministra. Il primo cittadino di Lampedusa è arrivato ad Agrigento per il comitato per l'ordina e la sicurezza a cui partecipa anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini. "L’isola ha salvato migliaia e migliaia di migranti nel corso di questi anni e il risarcimento consiste nel fare subito Lampedusa zona franca, come del resto ci era stato promesso", ha detto Mannino prima di entrare in Prefettura.

Ogn, la sinistra vaneggia sui migranti: "Dove li manda il governo". Zittiti così

L'hotspot dell'isola, dove vengono ospitati i migranti, è al collasso. Nella giornata di ieri è arrivato ad accogliere più di 900 profughi quando invece ne può contenere appena 400. Gli sbarchi sono costanti e continui. Ogni volta che viene svuotato il centro d'accoglienza si riempie di nuovo in un paio di giorni. Ecco perché il sindaco chiede un risarcimento, per questo sforzo fuori dalla norma.