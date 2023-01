Faccia a faccia tra Meloni e Papa Francesco, udienza privata in Vaticano

09 gennaio 2023 a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ricevuta domani 10 gennaio alle 10 del mattino da Papa Francesco in udienza privata. L’incontro avverrà a Palazzo Apostolico. Il premier ha visto l'ultima volta il Pontefice lo scorso 5 gennaio in occasione delle esequie solenni del Papa emerito Benedetto XVI. Questo il suo commento affidato ai social quel giorno: "Oggi a San Pietro per dare l’ultimo saluto a Benedetto XVI, Papa emerito. Illuminato teologo che ci lascia un’eredità spirituale e intellettuale fatta di fede, fiducia e speranza. A noi il compito di conservarla e onorarla sempre e di portare avanti i suoi preziosi insegnamenti". Pochi giorni prima, a Capodanno, Meloni aveva ringraziato Bergoglio per gli auguri personali e per le parole di affetto rivolte, nel corso dell’Angelus di oggi, al popolo italiano.