Benedetto XVI, la salma a San Pietro: migliaia in fila. Meloni e Mattarella nella Basilica

Paramenti liturgici rossi, una mitra sul capo e un rosario tra le mani. È così che la salma del Papa emerito Benedetto XVI si presenta agli oltre 30-35mila fedeli attesi in Vaticano nei tre giorni in cui il feretro viene esposto nella Basilica. Poco prima delle 9 sono già centinaia i fedeli in coda per entrare nella basilica di San Pietro.

È il premier Giorgia Meloni tra i primi a rendere omaggio al feretro di Papa Ratzinger. Alle 9.19 il presidente del Consiglio è nella basilica vaticana. Con lei il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato invece stamattina presto in forma privata.

Addio al Papa che cambiò la storia: Ratzinger così diverso da Bergoglio

I funerali - solenni ma sobri, come da sue volontà - saranno celebrati giovedì alle 9,30 da Papa Francesco. Un evento storico, con un Papa che celebra i funerali di un altro Papa. Attese fino a 60mila persone, come stimato dalla Prefettura. Dopo le esequie, il feretro verrà portato nella Basilica di San Pietro per essere tumulato, come da suo desiderio, nelle Grotte Vaticane, dove riposavano le spoglie di Giovanni Paolo II, prima che diventasse santo.

Il funerale sarà celebrato sul sagrato della Basilica. Durante le esequie sarà interdetto lo spazio aereo sopra San Pietro e verranno impiegati almeno mille agenti per la sicurezza. Da domani a Roma verranno potenziati i mezzi pubblici per permettere ai cittadini di portare l'ultimo saluto a Ratzinger. Previste le delegazioni internazionali, una italiana e l'altra tedesca. Ricordando Ratzinger, Bergoglio, oggi, in occasione dell'Angelus, ha voluto ringraziare "Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa" e lo ha affidato "alla Madre Santissima" affinché "lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio".