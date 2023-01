Maltempo in arrivo nel weekend. Ecco le previsioni meteo

06 gennaio 2023 a

Con l’Epifania terminano le festività natalizie e se il tempo è stato clemente regalando addirittura giornate con temperature superiori ai 20 gradi come accaduto al sud d’Italia, l’inverno cerca ora di riprendersi la scena facendo abbassare le temperature con qualche pioggia nel fine settimana. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, venerdì 6 il tempo sarà stabile sulle regioni settentrionali dove avremo, però, molte nuvole anche basse specie su coste e pianure e maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne, da segnalare solo qualche pioviggine sulla Liguria. Al centro, nuvole basse al mattino su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel pomeriggio con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Dalla serata di venerdì tornano nebbie e nubi basse. Al Sud e sulle Isole, locali piogge al mattino sulla Sardegna occidentale, nubi sparse e schiarite altrove con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e ampie schiarite. Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, massime in generale diminuzione ovunque.

Sabato 7 al nord avremo molte nuvole al mattino ma senza fenomeni sulle regioni settentrionali, deboli piogge solo sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Tra pomeriggio e sera pioviggini in estensione anche a Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Asciutto altrove con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Al centro nubi basse o banchi di nebbia al mattino su coste e pianure, maggiori spazi di sereno sui rilievi. Variabilità asciutta al pomeriggio salvo deboli piogge sull’alta Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nuvolosità irregolare in transito. Nubi basse al mattino al sud e sulle isole, su Molise e Puglia, sole prevalente altrove. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Per domenica 8 è atteso un peggioramento, soprattutto nella seconda metà della giornata, con piogge e temporali al Nord per poi estendersi entro la sera anche al Nord-Est e alle regioni centrali tirreniche.