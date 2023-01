Quando arriva il freddo 2023: la perturbazione piomba sull'Italia con freddo e neve

02 gennaio 2023 a

L’Epifania non poterà via solo le feste natalizie, ma anche le temperature anomale di quest’inverno. In base all’ultima tendenza nel weekend del 7-8 gennaio dovrebbe piombare sull'Italia una perturbazione così intensa da coinvolgere tutta la penisola. Il sito “meteogiuliacci.it” spiega: “I modelli previsionali descrivono uno scenario in cui l'Italia verrà interessata da 2-3 giorni di piogge insistenti e a tratti forti, soprattutto al Centro-Nord, molto vento ovunque e abbondanti nevicate sulle Alpi, in gran parte solo al di sopra dei 1000 metri”.

Tuttavia, non farà particolarmente freddo: le temperature caleranno di poco e comunque, su gran parte d’Italia resteranno al di sopra della media stagionale. Dopo un dicembre praticamente asciutto al Sud e freddino al Nord con nevicate sparse nel settore occidentale, per i primi giorni del 2023 non è prevista una grande svolta meteorologica: dominerà ancora l’anticiclone africano. Questo però fino al 6 gennaio, la festa della Befana, che segna il primo fine settimana dell’anno nuovo.

Meteo, cosa succede fino all'Epifania. Giuliacci avverte: occhio al vortice polare

“Gli anticicloni potrebbero lasciar spazio a un flusso nord-atlantico, a causa di un'irruzione di aria un po' più fredda in discesa dal Polo Nord diretta verso il Mediterraneo” si legge sul sito del colonnello Giuliacci. Le conseguenze? Un sensibile e repentino peggioramento del tempo sul nostro Paese dovuto a un centro di bassa pressione.

