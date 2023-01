Papa Ratzinger, l'omaggio dei fedeli a Benedetto: la salma esposta per tre giorni

Alessandra Zavatta 02 gennaio 2023 a

Un rosario tra le mani, la mitra sul capo, paramenti liturgici rossi. Così la salma del Papa emerito Benedetto XVI si presenterà ai fedeli che vorranno rendergli omaggio. Ne sono attesi più di novantamila (trentamila al giorno) in una Roma blindata, con mille poliziotti e carabinieri a garantire la sicurezza.

Da oggi a giovedì il feretro di Joseph Ratzinger verrà esposto nella Basilica vaticana. I funerali verranno celebrati giovedì in piazza San Pietro alle 9.30. Presiederà Papa Francesco, in forma solenne ma sobria come voluto da Benedetto XVI. Le spoglie di Ratzinger riposeranno al monastero Mater Ecclesiae, dove è vissuto da quando ha dato le dimissioni e dove è morto, fino a quando avverrà la traslazione nella Basilica. I fedeli potranno dargli l'ultimo saluto oggi dalle 9 alle 19. Martedì e mercoledì dalle 7 alle 19.

L'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche ha già fatto sapere che le delegazioni ufficiali presenti ai funerali saranno quelle dalla Germania e dall'Italia ma ancora non è stato reso noto chi ne farà parte. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe essere stamattina tra i primi a rendere omaggio al defunto Papa emerito. Domani invece dovrebbe recarsi nella basilica il presidente del Senato Ignazio La Russa e poi il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Le esequie saranno anche un evento storico, perchè sarà la prima volta che un Papa celebra i funerali di un altro Papa.

Dopo le esequie il feretro verrà portato nella Basilica di San Pietro per essere tumulato, come disposto da Benedetto XVI, nelle Grotte Vaticane, dove riposavano le spoglie di Giovanni Paolo II prima che diventasse santo. E che poi sono state spostate in una cappella vicino alla Pietà di Michelangelo. Soltanto per questa cerimonia sono attese sessantamila persone, come stimato dalla Prefettura. Lo spazio aereo sopra il Vaticano verrà interdetto ai voli, privati e di linea. E da oggi a Roma le corse di bus e metropolitane verranno potenziate per permettere a residenti e fedeli in arrivo dall'estero di portare l'ultimo saluto a Ratzinger.

Ieri, in occasione dell'Angelus, Papa Francesco ha voluto ringraziare «Dio per il dono di questo servitore del Vangelo e della Chiesa» e lo ha affidato «alla Madre Santissima» affinché «lo accompagni nel passaggio da questo mondo a Dio». Benedetto XVI, primo Papa emerito dopo la storica rinuncia al pontificato dell'11 febbraio 2013, ha terminato il suo viaggio terreno la mattina di San Silvestro. Alle 9.34. «Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo», ha sottolineato Jorge Mario Bergoglio. «Gratitudine anche per tutto il bene che ha compiuto e soprattutto per la testimonianza di fede e di preghiera».