Migranti, i dati del Viminale fanno impressione: oltre 100mila sbarchi nel 2022

01 gennaio 2023

Cresce il numero degli sbarchi in Italia nel 2022. Secondo i dati del Viminale aggiornati a fine dicembre, i migranti sbarcati sulle nostre coste sono stati oltre 100mila (104.061) rispetto ai 67.034 del 2021 e ai 34.134 del 2020. In particolare, il maggio numero di sbarchi si è registrato il 28 dicembre scorso (939) mentre il mese in cui si sono contati più arrivi è stato agosto 16.822. Fra i Paesi di origine dei migranti, al primo posto figura l’Egitto (20.509), seguono Tunisia (18.129), Bangladesh (14.932), Siria (8.594) e Afghanistan (7.241). Infine, i minori non accompagnati nel 2022 sono stati 12.687, rispetto ai 10.053 del 2021 e ai 4.687 del 2020.

Tali dati hanno mandato su tutte le furie Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: «Le cifre confermate dal Viminale sono allarmanti e impietose. Troppi clandestini. Urge una svolta in coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale. Accanto a limitati flussi di ingressi programmati e a un piano per l’Africa, serve la fermezza promessa e annunciata. E il decreto che interviene sulle Ong, ‘centri sociali’ e taxi del mare, è un intervento opportuno e necessario per una prima decisiva svolta. Chi aiuta i trafficanti di persone va fermato. Chi incoraggia i viaggi con mezzi inadeguati è responsabile delle tragedie del mare. La fermezza salva le vite e stronca il crimine, che estorce soldi ai disperati che pagano i loro carnefici. Il nuovo decreto rappresenta un punto di svolta. Ma poi - sottolinea ancora Gasparri - servirà un ‘pacchetto sicurezza’, con ulteriori misure e con norme per il personale delle forze di polizia. Forza Italia farà proposte in coerenza con i propri programmi, che peraltro coincidono con gli obiettivi dell’intero centrodestra. Forza Italia nel sostenere il decreto del governo indicherà ulteriori obiettivi, a sostegno dell’azione del popolo in divisa e del ministero delll’Interno».