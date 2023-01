Capodanno, 180 feriti per i botti. Turista francese travolto e ucciso nel Frusinate

01 gennaio 2023 a

Tragedia in provincia di Frosinone durante la notte di Capodanno. Un uomo è stato investito e ucciso nel centro storico di San Vittore del Lazio, antico borgo medievale del Cassinate. La tragedia poco dopo la mezzanotte quando un’auto - il cui conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi - lo ha travolto mentre percorreva via Marconi. Inutile ogni soccorso. L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Cassino. La vittima si chiamava Georges Gavez ed era un turista francese in vacanza. La tragedia poco dopo la mezzanotte nel borgo medievale dove il 75enne era arrivato da qualche giorno in compagnia dei familiari e sarebbe dovuto ripartire per Lione nella giornata di lunedì 2 gennaio. I carabinieri della Compagnia di Cassino hanno sequestrato l’auto e avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Una notte di San Silvestro caratterizzata da incidenti e ferimenti dovuti ai botti e ai fuochi d'artificio. Sequestri di materiale pirotecnico sono scattati in tutta Italia ma solo nella provincia di Napoli ci sono stati 15 feriti di cui cinque minori. A Taranto un bambino di 10 anni è rimasto ferito e ha subito l’amputazione della mano destra a causa dell’esplosione di un petardo. Stando alle prime informazioni, il bambino avrebbe raccolto un petardo inesploso.

A fornire un bilancio ufficiale delle vittime dei botti di Capodanno è il Ministero dell'Interno: nessun morto, ma 180 feriti (di cui 48 ricoverati) dei quali 11 gravi. L’anno scorso si registrarono zero vittime e 124 feriti (31 ricoverati), dei quali 14 gravi. In "significativo aumento" il dato dei minori feriti: 50 a fronte dei 20 dell’anno scorso. Trentacinque le persone arrestate e 273 denunciate: l’anno scorso gli arresti erano stati 37, le denunce 188.