Meteo Capodanno, spunta "l'anomalia termica". Giuliacci: che succede il 31 dicembre

29 dicembre 2022 a

a

a

L'ultima sorpresa del meteo di questo pazzo 2022 potrebbe e arrivatane nella notte del 31 dicembre a cavallo con il primo gennaio 2023, quando gi italiani celebreranno il Capodanno. A fornire gli ultimi aggiornamenti è Mario Giuliacci, volto noto delle previsioni in tv, il cui staff ha diffuso le tendenze per Capodanno che sarà "decisamente anomalo". Perché? È tutta colpa dell'alta pressione africana "originariamente prevista più a sud" e che invece si farà sentire in targa parte del Paese. si legge sul sito meteogiuliaccci.it. Ebbene, ci saranno sole e temperature miti anche "in quota, mentre nei bassi strati nebbie e inversioni termiche faranno da padrone, con un clima pseudo-invernale".

Meteo, da Capodanno all'Epifania cambia tutto. Le previsioni di Giuliacci

L'ondata di aria calda blocca "ogni perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord", da qui fino al fine settimana. Sabato 31 dicembre e Domenica 1 gennaio 2023, ovvero nella Notte si San Silvestro, "sono possibili scarti rispetto alla media climatica fino a 10 gradi, con valori in montagna più simili a quelli di Aprile o Maggio".

Nuovo blitz di pioggia e neve. Giuliacci: le previsioni per Capodanno

Ma "nebbie, nubi basse e caligine" si registreranno in Pianura Padana con un "clima quasi freddo" ma mancanza di ventilazione con relativo aumento dell'inquinamento. Le nevicate? CCon tutta probabilità non si vedranno".