Meteo, blitz di pioggia e neve. Giuliacci: le previsioni per Capodanno

27 dicembre 2022 a

a

a

Perde forza l'Anticiclone africano e in vista del Capodanno in molte zone d'Italia torna la pioggia ma anche la neve. A indicare le ultime previsioni meteo è il colonnello Mario Giuliacci che parla di una perturbazione in movimento sull'Europa che toccherà anche il nostro Paese. In arrivo "nuvole, un po' di piogge e qualche nevicata" scrive il volto noto del tempo in tv sul suo sito meteogiuliacci.it.

Fino a giovedì 29 dicembre "a parte una leggera flessione delle temperature, non ci saranno grossi cambiamenti" spiega il meteorologo. "Per venerdì 30 è invece atteso il passaggio di una perturbazione che, nello sfilare al di là delle Alpi, riuscirà comunque a lambire anche il nostro Paese. Già alla fine di giovedì arriveranno le prime piogge su Liguria, Emilia e coste dell'Alto Adriatico, poi venerdì nel corso del giorno pioverà su Venezie, Liguria, Emilia, Romagna e, più giù, anche su Toscana, Umbria e Marche". Non solo. Si vedrà la neve "sulle Alpi Orientali, ma solo a quote elevate, oltre i 1600-1800 metri".

L'ondata di gelo stravolge il meteo: quando torna il vero freddo

Ma come sarà il tempo a Capodanno? Il passaggio della perturbazione sarà piuttosto "veloce" e sabato 31 dicembre "il tempo risulterà nel complesso asciutto e mite, sebbene caratterizzato da cieli grigi e nebbiosi in molte zone del Paese, e in particolare al Nord". Stessa musica il primo giorno del 2023: "il Capodanno infatti promette tempo grigio e nebbioso al Nord, dove però le piogge saranno davvero poche, deboli e isolate". Sole e temperature quasi primaverili nel resto d'Italia, e in particolare al Sud.