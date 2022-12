Meteo Capodanno, Giuliacci annuncia la svolta: clima primaverile, ecco dove

25 dicembre 2022 a

Le temperature miti registrate in varie zone d'Italia per il giorno di Natale, oggi 25 dicembre, sono gli effetti di un cambio di scenario atmosferico che influisce anche sulle previsioni meteo dei prossimi giorni, in cui milioni di italiani si godono le vacanze natalizie. Ad aggiornare i modelli previsionali è il sito del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv, secondo cui la "previsione relativa a quando arriva il freddo è cambiata, e di conseguenza anche la data delle prossime nevicate".

Siamo nell'ambito delle proiezioni, si legge su meteogiuliacci.it, ma "il tempo mite e asciutto che ci attende durante le Feste di Natale" è una "certezza". Infatti l'alta pressione - ossia il bel tempo - continuerà domani, giorno di Santo Stefano, e oltre con al Nord giornate autunnali: "Temperature da mese di novembre e cieli grigi a causa di nuvole e nebbie, comunque senza piogge o nevicate degne di nota, fatta per qualche debole pioggia in Liguria". Al Centro e al Sud il 26 dicembre sarà addirittura caratterizzato da un clima primaverile con sole e "temperature che nelle Isole Maggiori oltrepasseranno pure i 20 gradi".

Le temperature caleranno via via verso i primi giorni del nuovo anno ma senza brusche sterzate di freddo, gelo o neve. Non solo. "Proprio per Capodanno è possibile una nuova rimonta anticiclonica e di conseguenza un inizio di 2023 mite e asciutto". E allora quando arriveranno freddo e neve? "La tendenza più aggiornata colloca la fase di svolta nel weekend del 7-8 gennaio, con il possibile arrivo di un'intensa perturbazione accompagnata da piogge diffuse e nevicate in montagna, seguita poi da un sensibile calo delle temperature", spiegano i meteorologi. Insomma, il grande freddo arriverà, ma dopo l'Epifania che segna la fine delle vacanze di molti italiani.