Meteo, Giuliacci annuncia il calo termico: "Quando arriva il freddo invernale"

Sarà un Capodanno con giornate stabili, asciutte con temperature miti. È questa la previsione del colonnello Mario Giuliacci per la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Ma questo non significa che splenderà il sole in tutto il Paese: in gran parte del Centro-Nord infatti nebbie e nubi basse manterranno il cielo piuttosto grigio. Ma quando arriverà l'inverno?

Nuovo blitz di pioggia e neve. Giuliacci: le previsioni per Capodanno

Le proiezioni dei modelli previsionali indicano il momento della possibile svolta: la fase anticiclonica, stabile e asciutta, dovrebbe terminare intorno all'Epifania, con il ritorno sull'Italia delle perturbazioni provenienti dall'Atlantico che dovrebbe provocare una fase piovosa, soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche. Secondo Giuliacci per quanto riguarda le temperature le correnti fredde di origine polare marittima irromperanno intorno al 10 gennaio, portando un sensibile calo delle temperature, con il ritorno del freddo e della neve fino a quote relativamente basse.