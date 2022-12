Covid a Malpensa, dalla Cina un passeggero su due è positivo

28 dicembre 2022 a

Tamponi a Malpensa, positivo un passeggero su due proveniente dalla Cina. «Abbiamo fatto due controlli sui primi due voli arrivati a Malpensa da Pechino. Sul primo, su 92 passeggeri 35 (il 38%) sono positivi. Ancora peggio il secondo: su 120 passeggeri 62 (il 52%) sono positivi. Quindi quasi un passeggero su due era positivo al Covid. Questo sta a sottolineare il fatto che in Cina la situazione non è così tranquilla come qualcuno fa pensare». Lo ha spiegato l’assessore regionale lombardo al Welfare, Guido Bertolaso durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia convocata per presentare la delibera sugli "Indirizzi di programmazione 2023" e per un aggiornamento sui temi liste d’attesa e pronto soccorso.

«Abbiamo voluto fare un monitoraggio - ha aggiunto - perché non avendo notizie ufficiali dalla Cina è ovvio che noi ci dobbiamo cautelare e verificare ciò che sta accadendo. Il modo migliore e più rapido è quello di fare un tampone non obbligatorio ai voli diretti che arrivano dalla Cina». Il costo del tampone molecolare è di 90 euro e viene coperto dalla Regione nel caso di persone indigenti.