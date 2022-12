Meteo, "anomalia" di Capodanno. Tra neve e sole, le previsioni di Gialiacci

21 dicembre 2022 a

Le ultime previsioni meteo per i giorni delle feste parlano di un Natale senza "estremi" con poca pioggia e temperature abbastanza miti, mentre per Capodanno si prevede una brusca sterzata invernale intorno al 30-31 di dicembre che potrebbe portare sull'Italia nevicate fino a quote molto basse, specie al Nord e regioni adriatiche.

Eppure nelle ultime ore una "anomalia", così la definiscono i meteorologi di meteogiuliacci.it, si insinua nel quadro atmosferico europeo. "I modelli meteorologici a lunga gittata fiutano l’ipotesi di alta pressione", si legge nel sito di Mario Giuliacci. Insomma, la parentesi calda di questi giorni al Sud potrebbe condizionare anche i giorni dopo Santo Stefano e non solo al Meridione. Gli effetti però non sono positivi: la condizione meteorologica può favorire un "ristagno" d'aria nei bassi strati dell'atmosfera che causa nebbia ma anche la persistenza di sostanze inquinanti.

"Al Centro-Sud, invece, se tutto fosse confermato, sarebbe consono prevedere una decisa stabilità sul fronte, con valori termici anche sopra i 20-22 gradi", scrivono gli esperti. Insomma, il Capodanno freddo e nevoso potrebbe esserci ma quanto pare non al Sud.