Meteo Natale, Giuliacci sicuro: drastica svolta per 24, 25 e 26 dicembre

L'Anticiclone di Natale sotto l'albero delle feste. Il maltempo sembra alle spalle e le ultime previsioni meteo che ci portano al 24 e 25 dicembre parlano di un nuovo afflusso di aria calda dall'Africa che cambia drasticamente il quadro europeo. Da oggi lunedì 19 l'anticiclone conquista il Mediterraneo, spiega il sito del meteorologo Mario Giuliacci, e inizia "una lunga fase mite, soprattutto per il Centro e per il Sud" mentre tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre potrebbero esserci piogge in alcune zone del nord.

Per i giorni di Natale e Santo Stefano "le previsioni meteo sono chiare. Saranno due giornate decisamente molto miti, da nord a sud, ma mentre per il Mezzogiorno pare scontato sole deciso, per il Settentrione è possibile che l’anticiclone sia blandamente disturbato, con l’arrivo di qualche pioggia" si legge su meteogiuliacci.it. Insomma, sole e temperature miti in buona parte dell'Italia.

Ma sarà un Natale senza neve? Sì, se non in montagna e a quote alte. Anche al nord dove l'Anticiclone africano di Natale porterà solo marginalmente i suoi effetti sulle temperature e sulle precipitazioni, ci potrà essere freddo ma non le condizioni per la neve a bassa quota.