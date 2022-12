Come sarà l'inverno 2022 e 2023: Nina e vortice polare, Giuliacci fa tremare l'Italia

15 dicembre 2022 a

a

a

Freddo e neve sparsa al Nord, clima quasi mite al Centro e al Sud. La prima metà di dicembre ha spaccato in due l’Italia dal punto di vista meteorologico. E da oggi fino a Natale e Capodanno cosa ci aspetta? Il sito del colonnello Mario Giuliacci prevede temperature in calo per colpa di Nina (un fenomeno che porta al raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale ed orientale). Dunque, guanti, sciarpa e cappello oltre a una tazza di cioccolata calda. Non solo per la Nina, in verità. Anche per l’arrivo di un vortice polare, altro grande classico invernale. In parole semplici, il vortice è una specie di “trottola” che gira attorno al Polo e che ogni tanto va in mille pezzi. Si legge sul sito di Giuliacci: “Detta così, è una spiegazione assai poco scientifica, ma è utile per far capire ai lettori che più il Vortice è compatto e maggiori sono le probabilità di alte pressioni sull’Italia. Più è sfaldato e più è facile che veniamo interessati da gelo e neve”.

G.O.