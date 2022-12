Giuliacci? "Poraccio, era vecchio". Gaffe di Mosetti, il meteorologo sbotta in diretta

18 dicembre 2022 a

Scivolone social di Antonella Mosetti che dà il meteorologo Giuliacci per passato a miglior vita. Il siparietto esilarante che con tutta probabilità è stato seguito da rituali apotropaici è avvenuto durante una diretta su TikTok. Secondo quanto riportato a un utente la showgirl dialogava con i suoi follower e si è riferito al meteorologo, noto volto televisivo oggi attivissimo anche sul web, come se fosse morto. Forse Mosetti aveva visto il nome di Giuliacci tra i commenti, visto che il meteorologo era collegato e la aveva salutata. "Giuliacci? Ah si certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio è morto adesso credo, era vecchio...", avrebbe detto la soubrette, stando a quanto riportato da chi stava seguendo la diretta social e raccolto dal sito de il Giornale.

"Ma come morto? Sono io che scrivo!", ha poi scritto Giuliacci, 82 anni, che ha manifestato la sua protesta a suon di emoticon raffiguranti il gesto delle corna. Una vicenda che ha provocato stupore e un pizzico di imbarazzo tra gli utenti della piattaforma di mini-video ma anche dei social in cui gli utenti hanno commentato quanto avvenuto. Tra l'altro il meteorologo su TikTok è molto conosciuto, visto che vanta 24mila utenti che lo seguono.