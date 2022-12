Soumahoro, moglie e suocera interrogate dal gip. L'avvocato: consegnato dossier che spiega tutto

19 dicembre 2022 a

Questa mattina, 19 dicembre si sono svolti gli interrogatori davanti al gip di Latina dei parenti di Aboubakar Soumahoro, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra. Al tribunale del capoluogo pontino sono sfilati la suocera del parlamentare, Marie Teherese Mukamitsindo, il cognato Michel Rukundo e la moglie Liliane Murekatete. I primi due, secondo quanto si apprende, si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. Avrebbe risposto, invece, la consorte del deputato, accompagnata dall'avvocato Lorenzo Borrè.

Il legale di Murekatete ha spiegato di aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso atta a chiarire la posizione della sua cliente, indagata con la madre e il fratellastro nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Latina per false fatturazione che vedono coinvolte la cooperativa Karibu che si occupa vadell'accoglienza dei migranti. "Abbiamo presentato della documentazione che riteniamo adatta a riqualificare le contestazioni mosse a Liliane Murekatete: confidiamo già da ora che si escluderanno le responsabilità. Non conosco il compendio probatorio, e fermo restando che fin d'ora escludo responsabilità, chiediamo il tempo di poterlo dimostrare. Io comunque, pur non potendo anticipare nulla, ho già una idea molto chiara", ha detto Borrè.