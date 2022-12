Soumahoro, ecco la lettera che inchioda Fratoianni. La bomba di Striscia La Notizia

17 dicembre 2022 a

Una lettera inchioda Nicola Fratoianni e imbarazza i dem sul caso dell'onorevole Aboubakar Soumahoro. È la rivelazione di Striscia La Notizia andata in onda nella puntata di venerdì 16 dicembre, su Canale 5. L'inviato “Pinuccio” (Alessio Giannone) rivela come l’onorevole Nicola Fratoianni sapeva tutto riguardo alle presunte ambiguità nelle attività di Aboubakar Soumahoro e della sua Lega Braccianti almeno da agosto.





A confermarlo sarebbero stati due membri pugliesi della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana, Marco Barbieri e Mario Nobile, che spiegano di averlo avvertito più volte prima che fosse ufficializzata la candidatura di Soumahoro. E i due membri portano anche una prova riguardo alle loro affermazioni. Esiste anche una lettera, mostrata in esclusiva a Striscia, firmata proprio da Barbieri e Nobile e scritta il 25 novembre, dopo che Fratoianni ha negato pubblicamente di essere mai stato a conoscenza di possibili ombre sull’operato di Soumahoro.

Nella lettera viene sottolineato come "l’onorevole Soumahoro si era circondato di un gruppo di fedelissimi, tra cui dei caporali". Non solo. I due dirigenti di Sinistra Italiana avrebbero messo in guardia Fratoianni "sulla gestione a dir poco un po’ opaca delle raccolte fondi dell’associazione Lega Braccianti". Barbieri e Nobile, nella lettera, avevano fatto notare anche come Soumahoro fosse “un personaggio creato dal gruppo Gedi e da La7, in particolare dal programma Propaganda Live” e si erano esposti direttamente con Fratoianni anche durante l’assemblea nazionale del partito del 17 agosto 2022. Ma sembrerebbe che di fronte alle loro perplessità il leader di Sinistra Italiana avrebbe reagito con indifferenza.

