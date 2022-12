Cisl, il 15 dicembre a Roma l'Assemblea Nazionale dei delegati sulla manovra

13 dicembre 2022 a

“Migliorare la Manovra, Contrattare le Riforme”. È questo lo slogan dell’Assemblea Nazionale dei delegati e pensionati Cisl che il sindacato di via Po terrà a Roma il prossimo giovedì 15 dicembre all’Auditorium del Massimo a partire dalle ore 9.30 per discutere della manovra economica e delle modifiche al testo presentate dalla Cisl al presidente del Consiglio Meloni nel corso dell’incontro del 7 dicembre. L’iniziativa vedrà gli interventi dei delegati e pensionati Cisl e sarà conclusa dal segretario generale Luigi Sbarra, che a differenza degli altri sindacati non ha dato il proprio ok allo sciopero contro la legge di bilancio voluta dall’esecutivo di centrodestra.