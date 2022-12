Qatargate, l'affondo di Roberta Metsola: il Parlamento europeo è sotto attacco

12 dicembre 2022 a

Riflettori puntati sul Qatargate. Dopo lo scandalo dei sacchi di denaro fatti arrivare anche all'ex vicepresidente del Parlamento europeo, parla l'attuale presidente Roberta Metsola che chiede sia fatta chiarezza su tutta la vicenda. «Il Parlamento europeo è sotto attacco. La democrazia europea è sotto attacco. E il nostro modo di società aperte, libere e democratiche è sotto attacco». Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprendo la plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo. «I nemici della democrazia, per i quali l’esistenza stessa di questo Parlamento rappresenta una minaccia, non si fermeranno davanti a nulla. Questi attori malvagi, legati a Paesi terzi autocratici, avrebbero utilizzato come armi Ong, sindacati, individui, assistenti e membri del Parlamento europeo nel tentativo di sottomettere i nostri processi».

«Non ci sarà impunità. I responsabili troveranno questo Parlamento dalla parte della legge. Sono orgogliosa del nostro ruolo e della nostra assistenza in questa indagine. Non ci sarà polvere sotto il tappeto. Avvieremo un’indagine interna per esaminare tutti i fatti relativi al Parlamento e per vedere come i nostri sistemi possano diventare ancora più impermeabili. Non ci saranno "affari come al solito". Avvieremo un processo di riforma per vedere chi ha accesso ai nostri locali, come vengono finanziate queste organizzazioni, Ong e persone, che legami hanno con i Paesi terzi, chiederemo maggiore trasparenza sugli incontri con gli attori stranieri e quelli a essi collegati. Daremo una scossa a questo Parlamento e a questa città e ho bisogno del vostro aiuto per farlo».

«Penso che non sia esagerato affermare che questi sono stati tra i giorni più lunghi della mia carriera. Devo scegliere le mie parole con cura, in modo da non mettere a repentaglio le indagini in corso o in alcun modo minare la presunzione di innocenza. E lo farò. Quindi, se la mia furia, la mia rabbia, il mio dolore non si manifestano, vi assicuro che sono molto presenti, insieme alla mia determinazione affinché questa Assemblea diventi più forte».