Qatargate, gli arrestati davanti al giudice della Camera di Consiglio

Le quattro persone coinvolte nel Qatargate e per le quali è stato convalidato l’arresto appariranno davanti al giudice della Camera del Consiglio nelle prossime ore. Fra loro, l’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e l’ex eurodeputato, Antonio Panzeri. Lo ha comunicato la Procura federale belga che ha in mano il dossier. Le accuse sono corruzione, riciclaggio e organizzazione criminale.

Intanto «nell’ambito del dossier della procura federale belga aperto per corruzione, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale», il cosiddetto "Qatargate". «lunedì 12 dicembre sono state effettuate nuove perquisizioni. Da venerdì, con il supporto dei servizi di sicurezza del Parlamento europeo, le risorse informatiche di 10 parlamentari collaboratori parlamentari erano state "congelate" per evitare che i dati necessari per l’indagine potessero scomparire. La perquisizione odierna al Parlamento europeo aveva quindi l’obiettivo di acquisire questi dati», precisa la procura federale belga.

«Delle perquisizioni sono state effettuate anche domenica 11 dicembre, in Italia. Un’operazione resa possibile dal sostegno di Eurojust», prosegue la procura federale belga, sottolineando che «in totale dall’inizio delle operazioni ci sono state 20 perquisizioni: 19 in abitazioni e uffici, oltre a quella condotta nei locali del Parlamento europeo. Diverse centinaia di migliaia di euro sono state sequestrate in tre luoghi diversi: 600mila euro nell’abitazione di uno dei sospettati, diverse centinaia di migliaia di euro in una valigia sequestrata in una stanza di un hotel di Bruxelles e circa 150mila euro in un appartamento di un deputato europeo», conclude la procura federale.