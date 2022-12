Il sondaggio premia i Carabinieri: sono tra le forze armate più apprezzate

12 dicembre 2022 a

a

a

L'Arma dei Carabinieri è ancora oggi una delle più amate tra le Forze di polizia e di sicurezza italiane. La conferma arriva dal sondaggio realizzato dall’Istituto Demoscopico LAB21.01, diretto dal Professor Baldassari. Un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne tramite interviste a telefoni fissi, mobili e via web ha risposto alle domande effettuate fra l'8 e l'11 dicembre scorsi.

“Dal sondaggio – commenta ad Affaritaliani.it Baldassari– emerge come sia solido e assestato il giudizio eccellente sull’operato dei Carabinieri. Si distinguono per conoscenza e apprezzamento da parte degli italiani la tutela agro-alimentare, la lotta alla contraffazione dei farmaci, la protezione del patrimonio culturale, la difesa dei diritti dei lavoratori e la tutela dell’ambiente".

Festa dei marocchini fuori controllo: un accoltellato alla gola

Il professore ricorda come "ancora non di rado i Carabinieri vengono indentificati come interlocutori primari e come collante sociale tra cittadini e istituzioni: dal supporto agli anziani, all’alfabetizzazione digitale, dalla difesa e sicurezza dei territori alla tutela del patrimonio culturale italiano. Non ultimo contribuisce in maniera fondamentale a creare e mantenere un’immagine molto positiva nella mente degli italiani l’aspetto sociale e solidale dell’Arma verso altre istituzioni come gli ospedali con particolare riferimento ai reparti pediatrici a cui vengono spesso indirizzate le attenzioni e gli aiuti dell’Arma dei Carabinieri".

Trema l'Eurocamera, in casa di Kaili sacchi di banconote. Il Pd: "Vada via"

"Una menzione speciale - prosegue Baldassarri - è rappresentata da una delle icone italiane dell’Arma dei Carabinieri che spesso i cittadini hanno direttamente nelle loro case o nei luoghi di lavoro, o che ritrovano nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali di prossimità ovvero il “Calendario Storico dei Carabinieri” che immediatamente ci fanno sentire più sicuri quasi a testimonianza del fatto che in ogni famiglia italiana c’è un Carabiniere".