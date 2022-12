Influenza australiana, la previsione di Pregliasco: può fare fino a 20mila morti

05 dicembre 2022 a

L’influenza è arrivata con forza in Italia. "Studiarla è la mia passione e posso dire che l’Australiana, che è già arrivata- commenta il virologo Fabrizio Pregliasco - Renderà la stagione molto tosta. Farà dei morti, come sempre, e il range delle persone che vengono a mancare per l’ influenza vanno dai 5mila ai 20mila". Ospite a Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il professore all’Università Statale di Milano spiega che il picco arriverà <nel periodo natalizio, quando si arriverà a 150mila casi giornalieri, per un totale stagionale di 10 milioni di casi a Capodanno".

"Influenza partita a razzo. E crescerà ancora". L'allarme tra i bambini

Intanto, dai medici d'emergenza arriva l'appello a non intasare gli ospedali. "Vogliamo mandare un messaggio visto l’allarme sull’incremento dei casi d’influenza: avere la febbre non è una emergenza soprattutto nei bambini, anche se è alta e protratta nel tempo. Occorre monitorare, parlare con il pediatra o per gli anziani con il proprio medico di famiglia. E poi, se davvero si vuole venire in pronto soccorso, prepararsi perché nella maggioranza dei casi sarà assegnato un codice basso e ci sarà una lunga attesa. Mi dispiace dirlo, ma la situazione è questa e dobbiamo evitare di intasare i pronto soccorso", spiega all’Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente della Simeu, Società italiana di medicina dell’emergenza e urgenza.