Frana Ischia, Piantedosi: situazione gravissima, persone sotto il fango. Il bilancio

"La situazione è molto grave e complicata. Al momento ci sono 12 dispersi. Si tratta di persone sotto il fango". Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Tg2 ha fatto il punto sulla frana che ha colpito Casamicciola, Comune dell’isola di Ischia. "Al momento non ci sono morti accertati. C’è qualche difficoltà nelle operazioni di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative però stiamo mandando mezzi sia via mare sia per il sorvolo aereo", ha detto il capo del Viminale.

In precedenza il vicepremier Matteo Salvini aveva parlato di "otto morti accertati", Piantedosi ha dato il bilancio ufficiale che, per il momento, parlano di 12 dispersi. Piantedosi è intervenuto dalla sala operativa dei vigili del fuoco "in stretto contatto con il centro soccorsi istituito presso la Prefettura di Napoli".

Intanto continuano le operazioni a Ischia per il soccorso alla popolazione e nella ricerca dei dispersi. Sull’isola operano 64 vigili del fuoco giunti sul posto con i traghetti e con l’elicottero del reparto volo di Pontecagnano, tra cui esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra, specialisti sommozzatori, dronisti ed elicotteristi. Alle 5 del mattino il maltempo che sferzava l'isola ha provocato una grossa frana che ha travolto una decina di case. Fango e detriti hanno sepolto tutto, con diverse persone salvate dai soccorritori strappandole letteralmente fuori dal fango. Intanto continua a piovere e si temono altri crolli nella zona già colpita dal terremoto.