Quell'inchiesta su Mimmo Lucano e l'ex collaboratore della suocera di Soumahoro

Dar. Mar. 02 dicembre 2022 a

a

a

Il Consorzio Aid della suocera di Aboubakar Soumahoro ha avuto la sede legale dal 2009 al 2014 a Rende, in provincia di Cosenza. Nella stessa via e allo stesso civico si trovava anche Promidea, cooperativa che ha come presidente Carmine Federico, che è stato indagato dalla Corte dei Conti su un presunto danno erariale da circa 5 milioni nella gestione migratoria in Calabria, insieme all’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e a un'altra quarantina di persone.

Sondaggi, effetto Soumahoro solo sul Pd. A Letta non ne va bene una

Carmine Federico è stato anche un collaboratore della coop della suocera di Soumahoro. Il 31 dicembre 2009, infatti, il Consorzio Aid approvò il bilancio in cui figuravano Marie Terese Mukamitsindo, in qualità di presidente, e proprio Carmine Federico come segretario. Inoltre, Aid approvò i bilanci 2012-2014 nella sede di Karibu a Sezze, mantenendo la sede legale però a Rende.

A scoprire le connessioni tra la cooperativa di Mukamitsindo e la Calabria, è Angelo Tripodi, capogruppo della Lega alla Regione Lazio, uno dei primi a parlare del "Sistema Latina", riferendosi alla gestione delle società che fanno capo alla famiglia del parlamentare di Verdi e Sinistra su cui ha finito per indagare anche la Procura del capoluogo pontino.