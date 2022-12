Si filma sui binari e lo salva la polizia ferroviaria

01 dicembre 2022 a

Si filma col telefonino sui binari ma viene salvato dalla polizia ferroviaria prima che potesse accadere il peggio. È accaduto ieri sera, il 31 novembre, verso le 21, nella stazione di Ancona.

A dare l’allarme è stato un conoscente del ragazzo, che secondo quanto riferito sarebbe in difficoltà per problemi di natura personale. Il conoscente del ragazzo poco prima aveva ricevuto sul proprio telefonino il video girato da quest’ultimo mentre si trovava sui binari. Preoccupato ha subito chiamato la Polizia riferendo che, con ogni probabilità, il ragazzo si trovava nella stazione ferroviaria di Ancona.

Immediata la segnalazione alla Polizia Ferroviaria che, dopo aver bloccato la circolazione dei treni, si è messa alla ricerca del giovane, individuandolo pochi minuti dopo sul primo marciapiede dello scalo ferroviario. Messo in sicurezza, è stato accompagnato presso l’ospedale di Torrette per accertamenti. L’interruzione del traffico ferroviario non ha causato particolari ritardi o disagi ai viaggiatori vista la rapidità dell’intervento