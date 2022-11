Varese, Umberto Bossi ricoverato in ospedale dopo un malore

19 novembre 2022 a

Malore per Umberto Bossi, 81 anni, fondatore della Lega. Il senatur si è sentito male mentre si trovava nella sua casa di Gemonio, nel Varesotto, dove sono intervenuti un’autoambulanza e un’automedica. Raggiunto dai soccorsi, Bossi è stato trasportato in ospedale. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita ma è stato ospedalizzato per accertamenti. Nel 2004 il leader leghista è stato colpito da un ictus, poi da un altro malore il 14 marzo del 2019.

Da fonti vicine a Bossi, si apprende che in casa a Gemonio con il senatùr era presente l’europarlamentare leghista Angelo Ciocca con il quale il fondatore della Lega stava preparando l’appuntamento del 27 novembre del Comitato del Nord. Dopo il malore, Ciocca ha quindi raggiunto Bossi all’Ospedale di Circolo di Varese, dove il leader leghista è stato ricoverato in codice giallo, e sta effettuando accertamenti, di cui «la famiglia riferirà nei prossimi giorni».