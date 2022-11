Migranti, l'Europa dalla parte dell'Italia: “Per salvare vite bisogna impedire le partenze”

16 novembre 2022 a

L’Europa fa chiarezza sulla questione migranti, con parole che non sembrano affatto sparare a zero sulla linea adottata dal nuovo governo italiano. Anzi. A parlare è stata la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, che ha risposto ad una domanda sull’aumento dei flussi migratori via mare verso l’Italia: “È importante evitare che le persone intraprendano questo viaggio pericoloso, a volte mortale, per attraversare il Mediterraneo. La nostra prima preoccupazione deve essere sempre quella di salvare le vite e il modo migliore per farlo è evitare che le persone facciano questi viaggi. Siamo pronti a sostenere e aiutare in questa situazione. E domani avrò anche l’opportunità di incontrare il nuovo ministro italiano Matteo Piantedosi in Germania, e questa è probabilmente una cosa di cui parlerò con lui”.

“Per la gestione dei flussi migratori - ha proseguito l’eurocommisaria - abbiamo bisogno di un sistema adeguato che tenga assieme solidarietà e responsabilità nell’Unione europea e per questo abbiamo proposto il Patto per la migrazione e l’asilo e annuncerò una roadmap per garantire che gli Stati membri, assieme al Parlamento, adottino tutte le proposte durante questa legislatura, che si conclude nel 2024. Non c’è - ha concluso Johansson - al mondo un piano d’azione che possa sostituire una legislazione adeguata in vigore”.