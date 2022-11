Uccide la mamma malata e si toglie la vita: l'altra figlia li trova morti in casa

15 novembre 2022 a

a

a

Tragedia familiare nel Bellunese, dove oggi si è verificato un caso di omicidio-suicidio nella frazione di Pellegai, comune di Borgo Valbelluna. Stanto alla prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, un uomo di 56 anni ha ucciso la madre - che appena tre giorni fa aveva compiuto 88 anni ed era malata - con una coltellata. Poi l'uomo avrebbe rivolto la stessa arma contro se stesso, togliendosi la vita nel magazzino dell’abitazione.

Migranti, l'Italia è il porto d'Europa

Nelle vicinanze abita anche l’altra figlia, che - come racconta Il Gazzettino - avrebbe trovato i corpi in casa e lanciato l’allarme. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno procedendo ai rilievi del caso. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la tragedia. La prima ipotesi è che il colpo mortale sferrato alla donna sia stato una coltellata all'addome.

Processo a Saviano, Salvini chiede di essere parte civile

Sul Gazzettino viene inoltre rivelato che è il figlio omicida-suicida è l'operaio Aurelio Monestier, la mamma Antonia Schiocchet.