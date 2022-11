Processo a Roberto Saviano, Matteo Salvini chiede di essere parte civile

15 novembre 2022 a

«Matteo Salvini ha presentato istanza per essere parte civile in questo processo». Lo ha annunciato lo scrittore Roberto Saviano dopo l’udienza del processo che lo vede imputato per diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’udienza è durata pochi minuti ed è stata aggiornata al 12 dicembre sempre davanti al tribunale monocratico.

Saviano ha aggiunto: "Salvini lo avrò contro sia in questo processo sia nel processo l’anno prossimo per la frase "il ministro della malavita". In aula si è detto che non dovevo fare il comizio ma io voglio solo difendermi. Credo di avere il record di giornalista, personalità, individuo più processato da questo governo".