Covid, Bassetti duro con i medici no vax: "Non possono operare. Per gli infermieri è diverso"

"Un medico non vax non può operare". Matteo Bassetti ci va giù duro con quei medici che si sono rifiutati di vaccinarsi contro il Covid e che adesso vedono scaduta la sospensione dal lavoro. Intervenuto a Non è l'Arena su La7, il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova.

Un medico che non segue la scienza deve cambiare mestiere. Bassetti: "Un medico no vax non deve operare" https://t.co/51e392q4jk — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) November 6, 2022

Bassetti inizialmente dice che "poteva anche starci in questo particolare momento storico, profondamente dal 2021. Tuttavia - aggiunge- non mi piace il messaggio che è stato dato, come per dire: 'quella decisione presa nel 2021 è stata sbagliata e allora noi la leviamo". Poi l'infettivologo fa un distinguo: "Un conto sono i medici e un altro gli infermieri. Perché un medico che non conosce i benefici del vaccino non deve operare, perché non segue la scienza". Mentre per gli infermieri non essersi vaccinati è un problema essenzialmente loro perché non sono protetti, "io in certi reparti, in pronto soccorso o in terapia intensiva non li metterei". Bassetti racconta che nel suo ospedale sono stati reintegrati 63 infermieri e nessun medico".