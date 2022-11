Covid, Bassetti dice basta alla quarantena per i positivi: "A casa solo con i sintomi"

03 novembre 2022 a

a

a

Non ha più senso la quarantena per chi ha il Covid e non presenta sintomi. Matteo Bassetti ritiene che non ci sia più motivo per indugiare oltre: le regole vanno cambiate. Per il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova "i tempi sono maturi per la completa eliminazione della quarantena obbligatoria per i positivi al Covid 19". Ecco come dovrebbe funzionare secondo Bassetti: "Stai a casa quando hai sintomi ed esci almeno 48 ore dopo lo scomparsa degli stessi. Come si fa per la maggioranza delle altre malattie infettive respiratorie".

I tempi sono maturi per la completa eliminazione della #quarantena obbligatoria per i positivi al #Covid_19. Stai a casa quando hai sintomi e esci almeno 48h dopo lo scomparsa degli stessi. Come si fa per la maggioranza delle altre malattie infettive respiratorie — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) November 2, 2022

Un altro dei cavalli di battaglia di Bassetti è l'inutilità del ricorso eccessivo ai tamponi in questo preciso momento storico. "Oggi dobbiamo fare a meno dei tanti tamponi Covid perché ci sono anche altri virus - spiega l'infettivologo -Rischiamo di fare un test per Sars-CoV-2 che poi è negativo, ma non sappiamo se è presente l’influenza o un virus parainfluenzale. Quindi, o usiamo un test rapido che prenda dentro tutti i microrganismi potenziali di stagione oppure facciamo un tampone monco. Oggi con un virus così lascerei i test solo agli ospedali per verificare i soggetti immunodepressi", conclude.