Roma, Enrico Letta insultato alla manifestazione per la pace in Ucraina

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è stato contestato e insultato durante la manifestazione per la pace in Ucraina organizzata a Roma. «Enrico Letta sei un assassino, guerrafondaio», le parole usate da un gruppo di manifestanti che ha puntato il dito contro la posizione del Pd, reo a loro dire, di aver sostenuto l’invio armi e il sostegno militare a Kiev.

Il segretario dem è arrivato mentre il corteo era già in via Merulana, a due passi dalla meta di San Giovanni, Enrico Letta è stato accolto da qualche contestazione. I pacifisti gli hanno rimproverato il sostegno all’invio di armi a Kiev. Ma, tra le urla dei contestatori, c'è stato anche chi ha attaccato il segretario del Pd anche per la guida del suo partito: «Allo sbando, siete allo sbando», ha scandisce la folla in favore di telecamere. «Basta inviare armi», lo rimproverano alcuni partecipanti al corteo, mentre i più caldi, in barba al corteo all’insegna della pace, hanno rivolto al leader dem anche qualche "vaffa".