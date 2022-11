Covid, la richiesta di Moratti a Bertolaso sui medici no vax: “Spero che convinca Fontana”

02 novembre 2022 a

Dopo le dimissioni di Letizia Moratti, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha scelto Guido Bertolaso come nuovo assessore al Welfare. Dopo la decisione di Fontana, Moratti è intervenuta con una nota per augurare buon lavoro al suo successore e per avanzargli subito una richiesta che ribadisce il motivo della sua scelta di dimettersi.

"Non c'è più fiducia". Moratti si dimette da vicepresidente e assessore

"Formulo a Guido Bertolaso, nuovo assessore al Welfare di Regione Lombardia, i migliori auguri di buon lavoro. Guido ha collaborato con me, insieme con tutta la struttura Welfare, in un momento davvero difficile in piena condivisione di strategie e obiettivi" ha dichiarato Moratti. Nella nota, l'ex vicepresidente della regione Lombardia ha auspicato che Bertolaso "con la determinazione che tutti gli riconosciamo, saprà da subito convincere il presidente Fontana, diversamente da quanto non sia riuscita a fare io, a non reintegrare nelle strutture sanitarie i medici no vax. Posizione peraltro già presa in queste ore da altri governatori regionali" conclude Moratti.