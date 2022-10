Incendio in appartamento. Morti e feriti a Catanzaro

22 ottobre 2022 a

a

a

È di tre morti e 4 feriti il bilancio di un incendio che si è sviluppato intorno all’una di notte in un appartamento al quinto piano di una palazzina, in via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud della città. Nel rogo, sulle cui cause stanno indagando i vigili del fuoco intervenuti sul posto, sono morti tre fratelli di 12, 14 e 22 anni. I feriti sono i genitori e altri due fratelli delle vittime: una bambina di 12 anni e un ragazzino di 16. I corpi, semi carbonizzati, sono stati ritrovati dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento.

Video su questo argomento Così hanno recuperato lo yacht di 40 metri affondato

«Una tragedia immane che sconvolge la nostra comunità e che ci atterrisce per la sua crudeltà». Così il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con riferimento all’incendio che ha colpito un’abitazione provocando 3 vittime giovanissime e 4 feriti. «Riviviamo - dice Fiorita - il dolore che avevamo provato più di venti anni fa alle Giare, con tre giovani vite stroncate da un episodio su cui bisognerà fare la giusta luce. Poteva essere una strage. Ho seguito le operazioni di soccorso dei feriti e ho provato un brivido e un moto di indignazione per le condizioni dei nostri quartieri della zona sud. Non voglio, in un momento di così intenso dolore, fare valutazioni, ma credo che quanto successo debba far riflettere tutti. La città - conclude il sindaco di Catanzaro - è piegata dalla sofferenza per questa tragedia e credo sia doveroso, da parte nostra, proclamare il lutto cittadino in coincidenza con i funerali delle vittime».