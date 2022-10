Giorgia Meloni, il Financial Times ridicolizza la sinistra: la democrazia è più a rischio negli Usa

01 ottobre 2022 a

Rischio democratico? Citofonare Mosca, o tutt'al più Washington. Dal Financial Times, quotidiano britannico di riferimento per la finanza europea, arriva la smentita più clamorosa per la sinistra che continua a parlare di rischio fascismo con Giorgia Meloni presidente del Consiglio. La sua vittoria "preannuncia guai per Bruxelles e problemi per molti aspiranti immigrati nell’UE", scrive sul Ft lo storico Timothy Garton Ash, ma "l'ideologia" della leader di Fratelli d'Italia "ha poco o nulla della glorificazione della violenza marziale, per non parlare della violenza effettiva, che sono caratteristiche del fascismo".

Significativo il titolo dell'articolo: "Per un revival del fascismo guardate a Mosca, non a Roma". Lo storico in generale nota in Italia "un atteggiamento un po' rilassato" nei confronti del fascismo di Mussolini, ma nel Paese "ci sono forti controlli ed equilibri costituzionali. La democrazia italiana oggi è minacciata meno seriamente di quella americana", è la sentenza che azzera gli allarmi strumentali della sinistra.

Il vero aspirante al titolo di "sistema neo-fascista" è la "Russia di Vladimir Putin", spiega lo storico che vede nel regime di Moscva "tante caratteristiche storiche del fascismo. Il culto organizzato dallo stato di un unico leader. La coltivazione di un profondo senso di risentimento storico. Indottrinamento dei giovani e demonizzazione del nemico. La propaganda della grande bugia: nel caso di Putin, che gli ucraini sono fascisti. Un’ideologia di dominio di un ’Volk’ sugli altri: per Putin gli ucraini non esistono realmente, sono solo una variante dei russi. Un’estetica di machismo marziale e massacro eroico e soprattutto, la pratica della feroce repressione in patria e della violenza genocida all’estero". Lo storico rinfresca la memoria ai compagni sottolineando i veri elementi che rendono la democrazia solo di facciata, come in Russia, e non certo in Italia.