Meteo, domina il bel tempo sull'Italia. Ma Giuliacci avverte: quando tornerà la pioggia

Al momento il clima che domina sull’Italia è mite e soleggiato, con le condizioni che resteranno stabili pure nei prossimi giorni. Ma è già previsto il ritorno della pioggia e di una perturbazione che colpirà la Penisola. A raccontare quando cambierà il tempo è il colonnello Mario Giuliacci: “L’alta pressione che occupa l'Italia sembra intenzionata a insistere per un po' sul nostro Paese, tenendo così lontane gran parte delle nuvole e delle piogge. Secondo le proiezioni dei modelli previsionali fino a giovedì 20 non ci saranno grandi novità, poi nell'ultima parte della settimana qualcosa comincerà a cambiare. L'alta pressione mostrerà i primi segni di stanchezza nell'ultima parte della settimana, quando il suo indebolimento consentirà a delle frange nuvolose di raggiungere la metà più settentrionale del Paese. Nonostante questo primo aumento della nuvolosità, che come accennato tra venerdì 21 e domenica 23 coinvolgerà soprattutto il Centro-Nord, le piogge saranno comunque poche e rimarranno per lo più confinate alle zone alpine e alla Liguria”.

Quindi ci sarà un po’ di tregua prima del peggioramento, con il meteorologo che avverte quando arriverà precisamente la pioggia: “Lo scenario più probabile è quello che vede una perturbazione atlantica in arrivo al Nord tra lunedì 24 e martedì 25, con piogge sparse che potrebbero bagnare gran parte delle regioni settentrionali, mentre - conclude Giuliacci - il centro e il Sud verrebbero risparmiati da questo peggioramento del tempo”.