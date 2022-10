Cosa provoca in Italia El Nino, la previsione di Giuliacci sull'inverno

10 ottobre 2022 a

Dopo la Nina ci sarà el Nino? "Le previsioni meteo climatiche attese per il prossimo inverno potrebbero gettare scompiglio" fa sapere il colonnello Mario Giuliacci che avverte come le cose potrebbero cambiare in fretta con un rapido calo delle temperature. Cosa sta accadendo? "La NOAA, l'agenzia americana che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche, ha annunciato che le acque superficiali oceaniche, dopo un periodo di raffreddamento (Nina), dovrebbero iniziare a scaldarsi con l'inizio del 2023".

Ogni 3-5 anni le acque oceaniche pacifiche aumentano la loro temperatura e questo porta a un immediato innalzamento delle massime su tutto il globo. Le conseguenze sull'Italia? "Molto dipenderà ovviamente dal comportamento del Vortice Polare, un’area atmosferica al di sopra del Polo Nord che si forma tra novembre e aprile. La sua alternanza di intensità determina periodi miti in pieno inverno, seguiti da ondate di gelo sul Vecchio Continente.